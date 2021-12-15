Гірн: У мене немає сумнівів, що Камбосос чи Хейні будуть битися з Ломаченком

Боб Арум спробує зробити Василя Ломаченка обов'язковим претендентом за версією WBO.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Я думаю, що Боб Арум спробує зробити Ломаченка обов'язковим претендентом за версією WBO. Це означає, що він у якийсь момент отримає свій шанс. Але я вважаю, що спочатку відбудеться бій за абсолютного чемпіона у легкій вазі між Камбососом та Хейні.

Чесно кажучи, я впевнений, що спроба Арума зробити Ломаченко обов'язковим претендентом сприяє нам в організації поєдинку між Камбососом і Хейні.

Просто Джордж хотів би зустрітися Девіном, бо на коні їхнього бою стоятимуть усі чемпіонські титули легкої ваги, ніж просто провести обов'язковий захист проти Ломаченка.

У мене немає сумнівів, що Камбосос чи Хейні будуть битися з Ломаченком, але спочатку потрібно визначити абсолютного чемпіона легкої ваги", - сказав Гірн.