Берінчик - Чанієв: Став відомий розклад боїв андеркарду

Розклад боїв

Джерело - Чемпіон.

18 грудня в ТРЦ Термінал відбудеться боксерське шоу K2 Promotions.

Головною подією вечора стане бій Чемпіона WBO International у легкій вазі Дениса Берінчика (15-0-0, 9 КО) проти експретендента на титул Чемпіона світу IBF Іси Чанієва (15-3-0, 7 КО) з Росії.

Розклад боїв:

1. 18:50 Олександп Спірко (20-0-0, 12) - Євгеній Кондратенко (5-16-0,3) - до 75,57 кг

2. 19:20 Ігор Шевадзуцкий (8-0-0, 8) - Каміль Соколовський (11-23-2, 4) - +91 кг

3. 20:00 Арнольд Хегай (16-1-1, 10) - Вісенте Родрігес (39-8-1, 21) - 57,7 кг

4. 20:50 Василь Чеботар (9-0-0, 3) - Сагадат Рахманкул (8-2-0, 6) - 66,6 кг

5. 21:40 Дмитро Митрофанов (11-0-1, 5) - Берікбай Нуримбетов (8-4-1, 3) - 69,85 кг

6. 22:20 Владіслав Сіренко (18-0-0, 15) - Андрій Руденко (34-5-0, 20) - +91 кг

Орієнтовний початок головного бою вечора о 23:10.