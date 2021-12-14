Кирило Шевченко: Керівництво федерації забуло, що ФБУ – це громадська організація, а не приватна компанія

Джерело - Чемпіон.

У Федерації боксу України зараз неспокійно. З 2008 року ФБУ керує Володимир Продивус. Його головним конкурентом на найближчій звітно-виборчій конференції буде президент Київської міської організації ФБУ Кирило Шевченко, який обіймає цю посаду з 2009 року. Градус протистояння наростає. Як і кількість питань щодо цієї ситуації. В інтерв'ю Чемпіону Кирило Шевченко окреслив коло претензій, які регіональні федерації висувають до керівництва ФБУ, пояснив, які ключові виклики стоять перед федерацією зараз і пригадав, як повертали борги нашим чемпіонам світу за виступи в команді ”Українські Атамани”.

- Пане Кириле, нещодавно вийшло кілька, м'яко кажучи, критичних статей, присвячених вам. За крісло президента ФБУ розгорається серйозна боротьба?

- Один із друзів мені нещодавно надіслав цитату "Якщо твої супротивники перейшли на особисті образи, будь впевнений, ти переміг!". Знаю кожного, хто стоїть за цими публікаціями. Якби я почав розповідати всю правду про цих людей, громадськість збожеволіла б. Хто в якій в'язниці сидів, хто був причетний до крадіжок та на кого заведені кримінальні справи. Звертаюся до чинного президента ФБУ та його команди: ви впевнені, що хочете виносити сміття з хати? Тоді можемо згадати про сотні мільйонів гривень бюджетних грошей, вкрадених на будівництві Подільсько-Воскресенського та Запорізького мостів, які будуються протягом 20 років. Нагадаю, саме Володимир Продивус був головою наглядової ради ВАТ "Мостобуд". "Мостобуд" - одна з найкращих мотобудівних компаній світу, яку Володимир Степанович вміло знищив. Як і одну з найкращих федерацій у світі, яку ми хочемо сьогодні відродити.

- Здивувалися появі ціх статей?

- Люди, які їх замовляли, далекі від боксу. Зізнаюся, свого часу я сам припустився помилки, взявши їх до Київської федерації. Щиро вважав їх за друзів. Розраховував, що вони допомагатимуть боксу. Але, як тільки дізнався, що вони прикриваються федерацією та моїм ім'ям заради реалізації своїх особистих корисливих цілей, одразу ж їх вигнав. Чого, до речі, роками не може зробити у ФБУ Продивус разом зі своїм виконавчим директором Донатосом. Донатос взагалі не розуміється на боксі і є першоджерелом багатьох неприємностей. Останні роки він замість Володимира Степановича їздить на фінали чемпіонатів України та вершить долі тренерів та спортсменів. Це свавілля потрібно зупинити. Я попереджаю: ще раз виллєте бруд на моїх друзів, кожен із вас отримає жорстку відповідь. Обливати брудом за спиною можуть тільки жалюгідні боягузливі люди, які боятися відкрити перед читачами свої обличчя. Тому дуже прошу вас, Володимире Степановичу, залишайтеся чоловіком і не переходьте межі людської та чоловічої гідності! Якщо вона у вас, звісно, ​​ще є.

- Може президент ФБУ не в курсі цих публікацій?

- За моєю інформацією, це був подарунок на його день народження від друзів. Спочатку я розлютився, а тепер ми з друзями плачемо від сміху. Коли з'явиться час та можливість, знімемо комедійний серіал. Вже думаємо над його назвою. Варіантів багато. Король кіосків. Обирач дітей. Герой-мародер. Уславлений боксер. Розкрадач державної власності. Не заслужено заслужений тренер. З нетерпінням чекаємо наступних титулів у чергових статтях. Можемо разом сплатити за цей серіал. Але краще витратити гроші на проведення дитячого турніру чи допомогти дитячому будинку. А не оплачувати розміщення нікому не потрібних статей, які йдуть лише в мінус. У нашому боксерському світі всі про всіх знають.

- 12 років тому на виборах Київської міської організації ФБУ вам довелося подолати значний опір. Наразі ситуація повторюється?

- Тоді вибори було проведено 4 рази! Мені не віддавали печатки, ставили ціпки в колеса. Вже тоді було важко проводити вибори на законних підставах. Президентом ФБУ вже був Володимир Продивус. Але врешті-решт ми з командою подолали цю закулісну метушню. Подолаємо її і зараз.

- Навіщо вам крісло президента ФБУ?

- За посадою я точно не женуся. Бокс зіграв ключову роль в моєму житті. З 5 років ріс без тата – батьки розійшлися. Коли мені було 14 років, тато помер. У 12 років мама поїхала за кордон і я ріс з бабусею та дідусем. Спорт із дитинства став частиною мого життя. У 9 років став чемпіоном міста з плавання. Потім 3 роки займався хокеєм. У 13 років записався на бокс. Спочатку займався в Трудових резервах. Потім перейшов у “Динамо” до тренера Якова Семеновича Смертенка, який дуже багато чому навчив мене в житті. Із 15 років майже жив у нього. Тоді в аматорському боксі було багато договірних боїв. Тактичних. Потрібно було програти, щоб, наприклад, опонент отримав чергове спортивне звання. Яків Семенович боровся проти цього. У мене це лишилося у свідомості.

- Коли закінчили активну кар'єру у боксі?

- В 20 років. Виразно пам'ятаю свій останній бій на турнірі, присвяченому Дню визволення Києва від німецько-фашистських загарбників. Я був добре готовий. Боксував із сином однієї дуже впливової на той момент в українському боксі людини. Бій тривав близько 40 секунд. Пропустив удар, суддя почав рахувати. Я зробив "ластівку" - показав, що в мене все гаразд. Пішов у атаку. Тричі непогано пробив оппоненту через руку. Він опинився у стоячому нокауті. Відверто плавав. Судді одразу сказали, що я вдарив відкритою рукавичкою. Мене дискваліфікували. Я розвернувся, плюнув у бік суддів, кинув рукавички та пішов. Це був кричущий випадок суддівського свавілля. Не хочу, щоб таке зараз повторювалося із молодими хлопцями. Все має бути чесно та об'єктивно. Готовий за це боротися.

- Давайте пройдемся “пунктами звинувачень” ваших опонентів. Які у вас стосунки з Віталієм та Володимиром Кличками?

- З братами я познайомився у 1995 році у спортивному залі СКА. Ближче спілкуватися почали завдяки сім'ї Палатних – Леоніда Сергійовича та мого друга Артура. Разом їздили практично на всі їхні чемпіонські бої. Досягши власною працею вершин і в боксі, і в бізнесі, і в суспільно-політичній діяльності, вони залишаються простими та чесними людьми. Скільки разів я не звертався до них за допомогою, завжди намагалися мені допомогти. Наприклад, завдяки меру Києва ми вдвічі збільшили бюджет київської федерації.

- Володимир Кличко привселюдно підтримав вашу кандидатуру на посаду президента ФБУ. Як вдалося заручитись його підтримкою?

- Ще кілька років тому говорив йому, що у федерації треба щось міняти. Минають місяці, роки, а ми лише падаємо вниз. Обговорювали, хто може зупинити це падіння. Хто може замінити нинішнього президента ФБУ. Була чудова кандидатура – ​​Артур Палатний. Але з березня 2021 року Артур Леонідович є керівником виконкому партії УДАР. Зосереджений на розвитку партії. Потім пропонувалися кандидатури Владислава Біндера, який відомий своєю багаторічною підтримкою аматорського боксу, та екс-чемпіона світу Андрія Котельника. Проте більшість обласних федерацій висунули мою кандидатуру. Я радився з друзями. У тому числі й із Володимиром Кличком. Володимир моє рішення підтримав.

- Які претензії до нинішнього президента ФБУ?

- Останні роки у федерації панує розруха, диктатура та повне суддівське свавілля. Крайня звітно-виборча конференція відбулася у Вінниці в 2016 році. Я тоді поставив президентові ФБУ 37 запитань. З його боку були обіцянки, жодна з яких так і не була виконана. Останні роки нічого не фінансується. Куди зникають бюджетні гроші – незрозуміло. Артур Палатний, коли очолював комітет Верховної Ради з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму, посприяв збільшенню фінансової допомоги ФБУ від держави. Але чемпіонати України проводяться за гроші місцевих федерацій, спортсмени фінансуються регіональними федераціями та їх меценатами. Ми взагалі не розуміємо, на що витрачаються кошти ФБУ. А це ж десятки мільйонів гривень. Мені здається, що керівництво федерації забуло, що ФБУ – це громадська організація, а не приватна компанія, яка їм належить.

- При цьому в Україні все одно з'являються чемпіони світу – Хижняк, Захареєв. Хіба ж це не заслуга ФБУ?

- А яке Продивус має відношення до Хижняка та Захареєва, окрім невиконаних обіцянок та спільних фото заради власного піару? Це заслуга місцевих федерацій, Одеської та Полтавської, їхніх тренерів та самих хлопців. Про яких дітей говорить Володимир Степанович, якщо сам не провів жодного дитячого турніру? Та й взагалі жодного турніру, окрім “Українських Отаманів”.

- Знаю, що ФБУ мала багаторічні заборгованості перед боксерами, які представляли команду “Українські Отамани”. Не в курсі, зрештою з хлопцями розрахувалися?

- Досі є значні заборгованості перед обласними федераціями, адже гроші за боксерів, які представляли той чи інший регіон країни, перераховувалися на рахунки цих федерацій. Не було розрахунку і з іноземними боксерами, які виступали за “Отаманів”. А це вже репутація нашої країни. Цим заборгованостям 7 років!

Є історія на цю тему. Анатолій Миколайович Ломаченко, Василь Ломаченко, Олександр Усик та Олександр Гвоздик під час своїх виступів за “Українських Отаманів” якось зателефонували мені з олімпійської бази у Кончі-Заспі. Попросили приїхати до них. Зізналися, що Продивус не дає їм обіцяних грошей. Ми зателефонували до Володимира Степановича і питання було вирішено. А ось з іншими боксерами досі не розрахувалися.

- Що зміниться, якщо біля керма ФБУ Продивуса замінить Шевченко?

- Спочатку поміняємо статут ФБУ, адже тепершній легалізує повну узурпацію влади. Наразі всі рішення приймає бюро ФБУ, яке складається з 3 осіб. На мою думку, справедливо, щоб усі ключові рішення ухвалював виконком ФБУ, основу якого склали б президенти регіональних федерацій. Якщо мене виберуть, не маю наміру самостійно приймати рішення. І візьмемося за суддівство, яке зараз потворне.

Якщо коротко, три ключові завдання: колегіальні рішення, наведення порядку у суддівстві та фінансова прозорість. Доплата першим номерам усіх збірних із кишені спонсорів та адекватні суддівські гонорари, щоб судді дорожили своєю роботою. Повернення цілої плеяди наших тренерів, яких чомусь було звільнено в останні роки. Готовий через рік написати заяву про звільнення, якщо ці питання не вирішуватимуться.

Нашій команді потрібні нові тренувальні бази на морі та в горах. На жаль, за 13 років роботи Продивуса ці питання взагалі не рухалися. Зал олімпійської бази в Кончі-Заспі власним коштом відремонтували Сергій Тронь та Владислав Біндер.

- Коли та де відбудеться звітно-виборча конференція ФБУ?

- За законом регіональні федерації мають бути сповіщені за 30 днів до її проведення. Нинішнє керівництво ФБУ за 7 днів оголосило, що конференція відбудеться 17 грудня. Це незаконно. Регіональні федерації написали листи, що не поїдуть до Вінниці та просять конференцію перенести. Надіслали листи і до ФБУ, і до Міністерства спорту, і до НОК України. Ми хочемо відкритих та прозорих виборів. У наших опонентів, судячи з усього, інші наміри. Вони вперто тримаються за владу. Я не маю сумнівів, що в п'ятницю конференція не відбудеться. Не буде кворуму. У нас голосують 24 обласні федерації та федерація Києва. Для кворуму повинні бути присутніми представники 17 федерацій.

- Яким вам бачиться подальший розвиток подій?

- Ми хочемо провести звітно-виборчу конференцію у 20-х числах січня. Проситимемо міністра спорту Вадима Гутцайта, щоб вона пройшла в Києві, в актовій залі Міністерства.

- Яким чином маєте намір зміцнити фінансове становище ФБУ?

- По-перше, правильно розпоряджатися бюджетними грошима. Прозоро та з повною звітністю. Також готовий залучати до фінансування ФБУ партнерів, які мають приватний бізнес. Є небайдужі до боксу бізнесмени, які готові підключитися, якщо будуть впевнені, що гроші витрачатимуться за призначенням. І, звичайно, готовий сам фінансово підтримувати ФБУ. У Київській федерації бюджетні кошти становлять 30-40 відсотків, решту витрат несу особисто я та віцепрезиденти.

- Рахували, який бюджет потрібен, щоб ФБУ нормально функціонувала?

- На нашу думку, потрібно додатково 50-70 тисяч доларів приватних інвестицій в місяць. А щоб уникнути корупційних ризиків, організуємо подвійний контроль за розподілом коштів. І одразу поставимо жорсткі умови. Нульова толерантність до корупції. Порушив фінансову дисципліну – звільнений.

- Якщо виграєте вибори, плануєте використати досвід нинішнього президента ФБУ?

- Володимир Степанович – амбітна людина. Він уже засидівся на своєму теперішньому місці. Йому потрібні нові виклики. Продивус мав плани очолити Європейську конфедерацію боксу. Я був би щиро радий, якби він представляв нашу країну у цій структурі. Але спочатку давайте дочекаємося результатів виборів президента ФБУ. Нехай регіональні федерації ухвалять рішення, з ким вони хочуть йти далі - з "Повелителем кіосків" (натяк на одну із замовних статей на адресу Шевченка - Ред.) або "Супербудівником мостів". Факт у тому, що зміни у ФБУ вже давно назріли.

Максим Розенко, Чемпіон