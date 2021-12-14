Російський опозиціонер хоче організувати бій Усик - Джошуа у Києві

У Росії на Максима Мернеса заведено кримінальну справу і він розглядає можливість переїзду в Україну

Джерело - Чемпіон.

Схоже, що шанси на організацію матчу-реваншу у Києві між чемпіоном світу WBA, IBF і WBO і хевівейті українцем Олександром Усіким та екс-чемпіоном світу британцем Ентоні Джошуа збільшуються.

Російський опозиційний бізнесмен Максим Мернес зі своїми партнерами готовий підставити плече та допомогти з організацією мегафайту у столиці України.

"Знаю, що Київ не є фаворитом проведення бою через невисоку платоспроможність українських фанів боксу", - розповів нам Максим Мернес. - "На 70-тисячному НСК Олімпійський не можна буде поставити ціну квитків. яка була в Лондоні і організатори зазнають збитків. Хочу поговорити з промоутером Усика Олександром Красюком, дізнатися, про яку цифру йдеться. І якщо вона мене не введе до ступору, готовий взяти участь в організації івента. "Знайдемо механізм, як можемо компенсувати збитки організаторів. Можливо, я з партнерами викуплю частину квитків та подаруємо їх воїнам та ветеранам АТО. Навіщо мені це потрібно? Розглядаю це як інвестицію в країну, де збираюся попросити політичний притулок".

Максим Мернес є громадянином РФ, але з 2014 року мешкає в Таїланді. Доларовим мільйонером Максим став у 20 років. Мернес – автор 18 книг. Після нещодавнього інтерв'ю українським ЗМІ на 26-річного бізнесмена порушили кримінальну справу в Росії. В інтерв'ю підприємець зазначив, що вважає анексію Криму ключовою помилкою керівництва Росії.

“Питання “чий Крим” ні для кого з розсудливих людей не варте уваги – це й так зрозуміло. Події 2014 року – це кричущий прецедент, який повністю перевернув відносини наших країн” - наголосив Мернес.

Також Максим розповів про свою еміграцію до Таїланду і висловив упевненість, що будь-якій розсудливій людині небезпечно повертатися до Росії, а на економіку РФ в найближчі 5-6 років чекають серйозні потрясіння.

Буквально за кілька днів після виходу інтерв'ю за заявою громадянина РФ на Мернеса було заведено кримінальну справу за фактом розпалювання міжнаціональної ворожнечі, а в російських видавництвах було заблоковано всі 18 книг його авторства.

Ще за кілька тижнів на Мернеса завели кримінальну справу і в Таїланді. Опозиційний бізнесмен вважає, що до цієї історії причетні російські спецслужби. Максим уже найняв українського адвоката, який займається його поданням на надання політичного притулку в Україні.