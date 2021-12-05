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Став відомий гонорар Дерев'янченка за бій з Адамесом

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Український боксер заробить чималу суму
Став відомий гонорар Дерев'янченка за бій з Адамесом
Фото Getty Images
#Дерев'янченко

Джерело - Чемпіон.

Український претендент на пояс чемпіона світу у середній вазі Сергій Дерев'янченко за бій з Карлосом Адамесом отримає 200 тисяч доларів.

Про це повідомляє журналіст Ден Рафаель.

Гарантований гонорар Адамеса становитиме 50 тисяч доларів.

У головній події івента володар титулу WBA у легкій вазі Джервонта Девіс зустрінеться з мексиканцем Ісааком Крусом. Гонорар чемпіона складе 1 млн. доларів, а Крус поповнить свій банківський рахунок на 300 тисяч.

Нагадаємо, бій Дерев'янченка - Адамес відбудеться 5 грудня на арені Staples Center у Лос-Анджелесі.

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