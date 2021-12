Став відомий гонорар Дерев'янченка за бій з Адамесом

Український претендент на пояс чемпіона світу у середній вазі Сергій Дерев'янченко за бій з Карлосом Адамесом отримає 200 тисяч доларів.

Про це повідомляє журналіст Ден Рафаель.

Гарантований гонорар Адамеса становитиме 50 тисяч доларів.

У головній події івента володар титулу WBA у легкій вазі Джервонта Девіс зустрінеться з мексиканцем Ісааком Крусом. Гонорар чемпіона складе 1 млн. доларів, а Крус поповнить свій банківський рахунок на 300 тисяч.

Per CSAC official purses for #DavisCruz card (and remember, these are the contract numbers, some guys get more in guaranteed $): Gervonta Davis $1M, Isaac Cruz $300k; Sebastian Fundora $75k, Sergio Garcia $50k; Sergiy Derevyanchenko $200k, Carlos Adames $50k (more) #boxing