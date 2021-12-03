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ESPN починає транслювати український бокс

Сьогодні 18:16 218 0
ESPN починає транслювати український бокс
#Берінчик

Джерело - Чемпіон.

Американський стрімінговий сервіс ESPN+, який належить Walt Disney, транслюватиме шоу К2 18 грудня.

18 грудня в Броварах відбудеться шоу К2 Promotions, в рамках якого свій захист титулу WBO International проведе Денис Берінчик, також вийдуть в ринг Дмитро Митрофанов, Василь Чеботарь, Олександр Спірко, Арнольд Хегай, Влад Сіренко, Хасан Байсангуров. Вперше в історії українське боксерське шоу буде транслювати один з найпотужніших у світі стримінгових сервісів ESPN+, який має 17,1 млн підписників. 

"Це черговий крок в реалізації нашої мети “Бокс світового рівня в Україні” - розповів Чемпіону генеральний директор К2 Promotions Олександр Красюк. - Наше шоу 18 грудня можуть побачити мільйони фанів боксу в США та Латинської Америці, де знаходиться основна база підписників ESPN+. Сподіваюсь, це буде вдалим експериментом, на якому ми не збираємося зупинятися. 

ESPN+  - провідний світовий спортивний стримінговий сервіс, 80 відсотків акцій якого належать The Walt Disney Company. Створений 12 квітня 2018 року. На 10 листопада 2021 року має 17,1 млн підписників. Пропонує своїм клієнтам перегляд шоу американської промоутерської компанії Top Rank, UFC, матчі провідних європейських футбольних чемпіонатів, теніс, гольф, крикет, американський футбол, лакросс, оригінальні документальні фільми ESPN, а також преміумконтент ESPN.com.

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