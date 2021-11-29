Визначився наступний суперник Рудого Лева

Бій в прямому ефірі транслюватиме медіасервіс MEGOGO

Джерело - Чемпіон.

18 грудня в ТРЦ Термінал в андеркарді боксерського шоу K2 Promotions Василь Чеботар (9-0, 3 КО) з Одеси проведе бій із казахським боксером Сагадатом Рахманкулом (8-2-0, 6 КО).

19-річний Рудий лев з Одеси на профі-ринзі провів 9 поєдинків, здобув 9 перемог, 3 з яких нокаутами. Боксує в стійці шульги. В липні цього року одержав перемогу над Елдорбеком Саідовим з Узбекистану одноголосним рішенням суддів.

Сагадату Рахманкулу 29 років, боксує в стійці правші. Має в рекорді 8 перемог у 10 поєдинках, 6 з яких дострокові. Декілька боїв провів під егідою промоутерської компанії "Top Rank". У попередньому поєдинку в листопаді цього року одержав швидку перемогу над представником Узбекистану Шовкатом Халіловим - суперник відмовився виходити в ринг після першого раунду.

Головною подією вечора стане бій Чемпіона WBO International у легкій вазі Дениса Берінчика (15-0-0, 9 КО) проти експретендента на титул Чемпіона світу IBF Іси Чанієва (15-3-0, 7 КО) з Росії. На кону – титул Дениса.