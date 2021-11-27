Красюк: Лопес та Камбосос голодні до перемог

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес не є фаворитом у бою проти Джорджа Камбососа.

Про це розповів генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк.

"Чого чекати від цього поєдинку? Якщо проаналізувати відеоматеріали з обох тренувальних таборів, то ми бачимо, що обидва боксери знаходяться на піку форми, два молодих, міцних лева з характером. Особисто не можу комусь одному віддати перевагу. Для мене цей бій 50/50. І якщо вони, наприклад, три рази будуть битися - результат кожного разу може бути різний. У одного свої сильні сторони, у іншого другі.

Обидва боксери голодні до перемог. Не дивлячись на те, що Лопес володіє практично всіма поясами, він - не зірка, йому ще далеко до зірки. Камбосос - зірка в Австралії, однак в Америці - ні. Але він може почати свою ходу, завдяки цьому бою. Як буде проходити цей поєдинок - це велика інтрига, це буде дуже цікавий бій", - відзначив Красюк.