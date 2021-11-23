Визначився наступний суперник Сіренка

Джерело - Чемпіон.
Володар титулу WBC Asia у надважкій вазі Владислав Сіренко проведе бій із німцем Мікаелем Валлішем.
Про це повідомляє K2 Promotions.
Український боксер Сіренко у вересні у першому раунді нокаутував росіянина Олександра Устинова та захистив свій титул WBC Asia. У березні Сіренко переміг поляка Каміля Соколовскі рішенням суддів, а в червні нокаутував француза Невфеля Уату.
Вечір боксу, головною подією якого стане бій Берінчик – Чанієв, відбудеться 18 грудня у ТРЦ Термінал у Броварах.
Раніше, Сіренко жорстко нокаутував росіянина Устинова вже в першому раунді.