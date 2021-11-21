Кроуфорд нокаутував Портера у бою за титул WBO

Теренс вже вп'яте захистив титул чемпіона світу WBO, яким володіє з червня 2018 року

Джерело - Чемпіон.

На арені Mandalay Bay Resort & Casino у Лас-Вегасі (США) відбувся головний бій вечора боксу, в якому зустрічалися американські боксери Теренс Кроуфорд (38-0, 29 КО) та Шон Портер (31-4-1, 17 КО).

Бій завершився перемогою Кроуфорда технічним нокаутом у десятому раунді та захистив титул чемпіона світу за версією WBO у ваговій категорії до 66,68 кг.

На рахунку Кроуфорда 38 перемог, з яких 29 було здобуто нокаутом, та жодної поразки. Портер зазнав четвертої поразки у кар'єрі.

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Раніше, Далакян технічним нокаутом переміг Консепсьйона.