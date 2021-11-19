Альварес: Перехід у крузервейт – це великий виклик

Мексиканський боксер Сауль Альварес оцінив свій перехід до крузервейту найбільшим викликом у кар'єрі.

Про це розповів сам боксер.

"Я дуже розумний боксер. Вірю у свої сили та вміння, тому маю намір виграти титул у крузервейті. Це величезний виклик моїм навичкам і питання 20 кг, які потрібно набрати.

Мої шанси – 50 на 50, але мені подобається такий виклик, подобається робити історію. Мабуть, це є найбільшим викликом у кар'єрі", - сказав Альварес.