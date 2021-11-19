Далакян: Усик дуже грамотно підійшов до тактики на бій з Джошуа

Чемпіон світу розповів чи дивиться бої в інших дивізіонах

Джерело - Трибуна.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі українець Олександр Усик чудово підготувався до бою з британцем Ентоні Джошуа.

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Про це заявив чемпіон WBA у найлегшій вазі Артем Далакян.

"Дуже вболівав за Усика у поєдинку з Джошуа. Сашко - красень. Просто немає слів. Він дуже грамотно підійшов до тактики на бій, був добре готовий фізично. Тут навіть нема чого сказати, він просто молодчина", – сказав Далакян.

Нагадаємо, бій Далакян - Консепсьон покаже MEGOGO.