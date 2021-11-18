 Президент WBC шокований рішенням Канело йти у крузервейт | Бокс | Champion.com.ua
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Президент WBC: Авальрес отримав свій шанс

Вчора 23:25 154 0
Альварес має намір взяти титул у 5-му дивізіоні
Президент WBC: Авальрес отримав свій шанс
#Сулейман, #Альварес

Джерело - BoxingScene.

Президент WBC Мауріс Сулейман шокований рішенням мексиканського боксера Сауля Альвареса, який знову змінить вагову категорію та підніметься до крузервейту, де Олександр Усик ще нещодавно володів усіма поясами.

Про це заявив сам Сулейман.

"Це дуже великий ризик. Прийняти такий виклик - це шок, Саулю буде тяжко. Але ми проголосували за те, щоби Авальрес отримав свій шанс.

Канело стане обов'язковим претендентом на титул WBC у крузервейті", - сказав Сулейман.

Альварес вигравав титули у чотирьох різних вагових категоріях.

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