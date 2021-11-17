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WBC змусила непереможного мексиканця зустрітися з Дерев'янченком

Сьогодні 21:54 187 0
Дерев'янченко повернеться на ринг
WBC змусила непереможного мексиканця зустрітися з Дерев'янченком
#Дерев'янченко

Джерело - espreso.tv.

WBC призначила бій між українцем Сергієм Дерев'янченком та мексиканцем Хайме Мунгією за звання обов'язкового претендента на титул WBC в середній вазі.

Про це повідомляє Fightnews. 

Дерев'янченко та Мунгія визначать обов'язкового претендента на пояс чемпіона світу в середній вазі (до 72,6 кг) за версією WBC, яким володіє Джермалл Чарло зі США.   

36-річний Дерев'янченко не виходив на ринг з червня 2020 року, коли поступився в чемпіонському бою Чарло за очками. 

До цього українець програв у боях за титул казахстанцю Геннадію Головкіну, якому поступився суперечливим суддівським рішенням, та американцю Деніелу Джейкобсу. 

25-річний Мунгія виграв усі 38 поєдинків на професійному рингу. У Дерев'янченка 13 перемог та три поразки. 

Нагадаємо, на шоу за участю Дерев'янченка організатори заробили мільйони доларів.

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