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Гвоздик: Далакяну потрібна ефектна перемога

Сьогодні 14:34 191 0
Екс-чемпіон світу оцінив шанси Артема Далакяна у бою проти Луїса Консепсьона
Гвоздик: Далакяну потрібна ефектна перемога
#Далакян

Джерело - Чемпіон.

В суботу в Києві в виставковому центрі ACCO International чемпіон світу WBA у флайвейті (до 50,8 кг) Артем Далакян проведе вже п'ятий захист свого чемпіонського титулу проти офіційного претендента панамця Луїса Консепсьйона.

"У Артема буду непростий поєдинок", - розповів Максиму Розенко Олександр Гвоздик - "На чемпіонському рівні, прохідних боїв не буває в принципі. А тут ще досвідчений суперник, який мріє поміняти тимчасовий титул на повноцінний. Причому розуміючи, що подібного шансу у нього вже може і не бути. Не забуваймо, що Консепсьйон провів на професійному рингу майже вдвічі більше поєдинків, ніж Далакян.

Для Консепсьйона цей бій дуже важливий. Але не менш значущий він і для Далакяна. Артему вже 34 роки і, якщо він хоче об'єднати кілька титулів у дивізіоні, слід поквапитися. Луїс – відмінний суперник, щоб ще раз заявити про себе, провести обов'язковий захист, убезпечити у разі перемоги пояс та думати про об'єднавчі бою. Панамець – непогано навчений, характерний боксер, що добре б'є. З такими опонентами потрібно бути уважним з першої до останньої секунди кожного раунду. Звичайно, його заяви про бажання забрати пояс з України – частину шоу перед боєм, але недооцінювати Консепсьйона явно не варто. В ідеалі Артему потрібно не просто перемогти, а зробити це дуже ефектно".

Луіс Мигель Консепсьон дебютував на професійному рингу 21 березня 2006 року і за цей час провів 48 боїв. Переміг в 39 поєдинках, в 28 достроково. 7 лютого 2020 року в бою за звання тимчасового чемпіона світу WBA у флайвейті Луіс переміг технічним нокаутом Робера Барреру. 

Артем Далакян на професійному рингу провів 20 боїв, і жодного разу суддя не підняв руку його супернику - в активі українця 20 перемог, 14 з яких нокаутом. Титул чемпіона світу WBA Далакян виграв 24 лютого 2018 року, коли в американському Інглвуді переміг місцевого боксера Брайана Вілорія. Після цього Артем провів в Києві чотири успішних захисти чемпіонського титула.  

В продажі з’явилися квитки на бій, ціна стартує від 1000 грн (8-й ряд) до 3000 гривен (1 ряд). Під час боксерського шоу будуть дотримані всі заходи безпеки та рекомендації в контексті  епідеміологічної ситуації в Києві. На арену можуть потрапити тільки вакциновані глядачі або ті, які мають  негативний результат тестування на COVID-19. Шоу починається в 19:00 з рейтингових поєдинків боксерів TBG (Top Boxing Generation). 

Промоутерська компанія Артема Далакяна Union Boxing Promotion підготувала креативний ролик до бою:

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