Консепсьон: Заберу чемпіонський титул з України

Далакян буде захищати титул чемпіона світу WBA

Джерело - Чемпіон.

Цієї суботи в Києві Артем Далакян буде захищати титул чемпіона світу WBA

Офіційний претендент на звання чемпіона світу WBA панамец Луіс Консепсьон прилетів до Києва і під час зустрічі в аеропорту поділився з пресслужбою української промоутерською компанії Union Boxing Promotion своїми очікуванням від протистояння з чинним чемпіоном Артемом Далакяном.

"Я повністю задоволений своєю підготовкою до бою та роботою моєї команди", - зізнався Луіс Консепсьон, - "Поважаю Далакяна, він по праву є чинним чемпіоном світу і дуже технічним боксером. Але я приїхав для того, щоб продемонструвати свій найкращий бокс та забрати чемпіонський титул з України. Артем, я вже іду!"

Луіс Мигель Консепсьон дебютував на професійному рингу 21 березня 2006 року і за цей час провів 48 боїв. Переміг в 39 поєдинках, в 28 достроково. 7 лютого 2020 року в бою за звання тимчасового чемпіона світу WBA у флайвейті Луіс переміг технічним нокаутом Робера Барреру.

Артем Далакян на професійному рингу провів 20 боїв, і жодного разу суддя не підняв руку його супернику - в активі українця 20 перемог, 14 з яких нокаутом. Титул чемпіона світу WBA Далакян виграв 24 лютого 2018 року, коли в американському Інглвуді переміг місцевого боксера Брайана Вілорія. Після цього Артем провів в Києві чотири успішних захисти чемпіонського титула.

В продажі з’явилися квитки на бій, ціна стартує від 1000 грн (8-й ряд) до 3000 гривен (1 ряд). Під час боксерського шоу будуть дотримані всі заходи безпеки та рекомендації в контексті епідеміологічної ситуації в Києві. На арену можуть потрапити тільки вакциновані глядачі або ті, які мають негативний результат тестування на COVID-19. Шоу починається в 19:00 з рейтингових поєдинків боксерів TBG (Top Boxing Generation).

Промоутерська компанія Артема Далакяна Union Boxing Promotion підготувала креативний ролик до бою: