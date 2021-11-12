Стала відома ціна квитків на шоу українського чемпіона

Квитки на бій Далакян - Консепсьон коштують від 1000 до 3000 гривен

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу WBA у флайвейті (до 50,8 кг) Артем Далакян 20 листопада у Києві проведе захист свого титулу. Суперником українця на рингу виставкового центру ACCO International буде обов'язковий претендент панамець Луїс Консепсьйон.

Сьогодні в продажі з’явилися квитки на бій, ціна стартує від 1000 грн (6-й ряд) до 3000 гривен (1 ряд).

Під час боксерського шоу будуть дотримані всі заходи безпеки та рекомендації в контексті теперішньої епідеміологічної ситуації в Києві. На арену можуть потрапити тільки вакциновані глядачі або ті, які мають негативний результат тестування на COVID-19.

Промоутерська компанія Артема Далакяна Union Boxing Promotion підготували креативний ролик до бою:

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн бою.