Стала відома ціна квитків на шоу українського чемпіона

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон світу WBA у флайвейті (до 50,8 кг) Артем Далакян 20 листопада у Києві проведе захист свого титулу. Суперником українця на рингу виставкового центру ACCO International буде обов'язковий претендент панамець Луїс Консепсьйон.
Сьогодні в продажі з’явилися квитки на бій, ціна стартує від 1000 грн (6-й ряд) до 3000 гривен (1 ряд).
Під час боксерського шоу будуть дотримані всі заходи безпеки та рекомендації в контексті теперішньої епідеміологічної ситуації в Києві. На арену можуть потрапити тільки вакциновані глядачі або ті, які мають негативний результат тестування на COVID-19.
Промоутерська компанія Артема Далакяна Union Boxing Promotion підготували креативний ролик до бою:
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн бою.