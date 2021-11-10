 Гірн: Джошуа злий, і це добре | Бокс | Champion.com.ua
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Гірн: Джошуа злий, і це добре

Вчора 23:33 221 0
Ентоні дуже хоче перемогти
Гірн: Джошуа злий, і це добре

Джерело - Чемпiон.

Британець Ентоні Джошуа серйозно налаштований на бій-реванш з Олександром Усиком.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Я тільки й чую від Джошуа, як він дуже хоче перемогти та віддубасити Усика. Перед першим боєм я не чув нічого подібного. Він злий, і це добре. Любителі дивляться на нього, та його фотографії всюди. Я говорю, що ми повинні діяти жорстко, але у нього має бути характер суперника у цій боротьбі, і в нього це є", – сказав Едді Гірн.

Усик 25 вересня у Лондоні переміг Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). 

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