Гірн: Джошуа злий, і це добре

Британець Ентоні Джошуа серйозно налаштований на бій-реванш з Олександром Усиком.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Я тільки й чую від Джошуа, як він дуже хоче перемогти та віддубасити Усика. Перед першим боєм я не чув нічого подібного. Він злий, і це добре. Любителі дивляться на нього, та його фотографії всюди. Я говорю, що ми повинні діяти жорстко, але у нього має бути характер суперника у цій боротьбі, і в нього це є", – сказав Едді Гірн.