Джошуа: Я можу битися з ким завгодно

Британець має зустрітися з Усиком

Джерело - Чемпiон.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа хотів би провести бій проти Деонтея Вайлдера після бою-реваншу з Олександром Усиком

Про це сказав сам боксер.

Важливо: Усик назвав дату реваншу з Джошуа

"Я відразу погоджуюсь на бої з такими бійцями, як Вайлдер. І хочу, щоб люди знали, що я можу битися з ким завгодно в розквіті сил або в будь-який час. Згоден на будь-який виклик, якщо тільки не завадить політика та буде фінансовий інтерес. Чи хотів би я побитися з Вайлдером? Так", - заявив Джошуа.

Усик 25 вересня у Лондоні переміг Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Навесні 2022 року британець та українець мають зустрітися у реванші.