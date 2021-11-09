 Кличко: Назвав двох найкращих супертяжів світу | Бокс | Champion.com.ua
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Кличко: Назвав двох найкращих супертяжів світу

Сьогодні 20:15 100 0
Вони мають визначити найкращого
Кличко: Назвав двох найкращих супертяжів світу

Джерело - Чемпiон.

Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі наразі є найсильнішими суперваговиками світу.

Так вважає легендарний боксер Віталій Кличко.

"Я можу назвати двох найкращих боксерів зараз. Вічних чемпіонів немає. Ніколи немає найсильнішого. Ти можеш бути сильним лише у короткий проміжок часу, показавши себе сьогодні, але назавжди ти найсильнішим не станеш.

У цей проміжок часу є два боксери, які показали серйозний бокс. Це Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик. Сьогодні вони два найкращі боксери. Зараз дуже багато спекуляцій щодо їхньої зустрічі. Сашко проведе захист титулу в реванші з Джошуа, і дуже сподіваємось, що поєдинок Ф'юрі – Усик відбудеться", – сказав Кличко.

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