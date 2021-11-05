У США визначиться потенційний суперник Ломаченка

Бій відбудеться 4 грудня

Про бій між володарем титулу "регулярного" чемпіона WBC Девіна Хейні та Джозефа Діаса оголошено офіційно

Про це повідомляє промоутерська компанія Matchroom Boxing.

Поєдинок між двома американцями - володарем "регулярного" титулу WBC в легкій вазі (до 61,2 кг) Девіном Хейні та офіційним претендентом на пояс Джозефом Діасом відбудеться 4 грудня на арені MGM Grand у Лас-Вегасі (США).

Переможець цього поєдинку може стати наступним суперником українця Василя Ломаченка, який лідирує у рейтингу WBC та претендує на статус обов'язкового претендента на титул.

Ломаченко свій наступний поєдинок проведе 11 грудня у Нью-Йорку (США) проти колишнього володаря титулу IBF Річарда Коммі з Гани.

Раніше, Хейні та Лопес посварилися на вечорі боксу.