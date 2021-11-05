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Лопес: Камбосос у великій біді

Сьогодні 20:27 453 0
Теофімо Лопес прокоментував бій проти Джорджом Камбососом
Лопес: Камбосос у великій біді
Фото - gettyimages
#Лопес

Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес впевнений у свої перемозі на Джорджом Камбососом.

Про це розповів сам американський боксер.

"Я знищу Камбососа, він у великій біді. Наш бій триватиме один раунд. Так, один раунд. Камбосос сильний у базіканні, це ми вже зрозуміли. Але на рингу діють інші принципи. Так, я теж багато говорю, проте при цьому підкріплюю свої слова ділом Якщо ти робиш гучні заяви, то маєш щось показати.

Камбосос двічі переміг роздільним рішенням суддів. Але я не схожий на тих, із ким він боксував раніше. Я Теофімо Лопес. Василю Ломаченку та Річарду Коммі довелося зрозуміти, що зі мною важко. Тепер це зрозуміє і Камбосос", - відзначив Лопес.

Бій Лопес - Камбосос відбудеться 27 листопада у Madison Square Garden у Нью-Йорку (США).

Раніше, Хейні та Лопес посварилися на вечорі боксу.

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