Лопес: Камбосос у великій біді

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес впевнений у свої перемозі на Джорджом Камбососом.

Про це розповів сам американський боксер.

"Я знищу Камбососа, він у великій біді. Наш бій триватиме один раунд. Так, один раунд. Камбосос сильний у базіканні, це ми вже зрозуміли. Але на рингу діють інші принципи. Так, я теж багато говорю, проте при цьому підкріплюю свої слова ділом Якщо ти робиш гучні заяви, то маєш щось показати.

Камбосос двічі переміг роздільним рішенням суддів. Але я не схожий на тих, із ким він боксував раніше. Я Теофімо Лопес. Василю Ломаченку та Річарду Коммі довелося зрозуміти, що зі мною важко. Тепер це зрозуміє і Камбосос", - відзначив Лопес.