Знаменитий боксер Майк Тайсон готовий допомогти ексчемпіону світу за версіями WBA, WBO та IBF Ентоні Джошуа підготуватися до реваншу з Олександром Усиком.

Про це сказав сам легендарний боксер.

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"Чи готовий допомогти Джошуа з тренуваннями? Безперечно. Я говорив нісенітницю, але він все ще молодий хлопець. Йому, як і раніше, потрібно дуже багато чого навчитися. Розумієте, що я маю на увазі?

Джошуа завжди буде людиною майбутнього, тому що він, чорт забирай, просто дитина. Він пізно почав займатися боксом, тож Ентоні досі вчиться", – сказав Майк Тайсон.