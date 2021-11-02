Стало відомо, скільки трансляцій бою Усик - Джошуа було продано

Бій Джошуа - Усик став вельми успішним з комерційної точки зору івентом

Джерело - Чемпіон.

Визначилася кількість проданих трансляцій за поєдинок між колишнім чемпіоном світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа та Олександром Усиком.

У Великобританії мегафайт зібрав 25 мільйонів фунтів стерлінгів тільки на продажах per-pay-view

Бій Джошуа - Усик став вельми успішним з комерційної точки зору івентом. Британські фани мали можливість подивитися бій тільки в форматі pay-per-view (плати та дивись) на Sky Sports Box office і це задоволення коштувало 24,95 фунтів. За інформацію Чемпіона, близько мільйона британців придбали трансляцію, тож тільки продажа телеправ у Великобританії принесла організаторам 25 мільйонів фунтів.

Не зважаючи на впевнену перемогу Усика в першому бою, за прогнозами експертів кількість проданих pay-per-view в матчі-реванші у Великобританії може навіть збільшитися.