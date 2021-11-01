Син Мавроді хоче спонсорувати українського чемпіона

Максим Мернес високо оцінив боксерський талант Артема Далакяна

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу WBA у флайвейті (до 50,8 кг) Артем Далакян 20 листопада у Києві проведе вже п'ятий захист свого титулу. Суперником українця на рингу виставкового центру ACCO International буде обов'язковий претендент панамець Луїс Консепсьйон. Українська промоутерська компанія Union Boxing Promotion виграла торги на проведення чемпіонського поєдинку. Усі свої захисти чемпіонського титулу Далакян проводив у Києві. Проте на цей раз у рамках цього бою виникла нова інтрига. Про бажання підтримати Далакяна заявив син засновника МММ Сергія Мавроді 26-річний Максим Мернес.

Я у захваті від стилю боксу, який у рингу демонструє Артем, – зізнався Максим Мернес Чемпіону. - Знаю, що фани українця навіть вигадали про нього кричалку "Від Дніпра до Єревана немає круче Далакяна". Не розумію, чому його бої не транслюють провідні світові платформи ESPN, DAZN або Sky Sports, адже агресивний стиль Артема точно сподобався б будь-якому фану боксу. Хочу зі свого боку якось підтримати Далакяна. Планую поспілкуватися з промоутером Артема Юрієм Рубаном або генеральним менеджером Union Boxing Promotion Дмитром Єлісєєвим. Спробуємо домовитись про співпрацю, може навіть допоможу з формуванням гонорару Артему у криптовалюті.

Максим Мернес є громадянином РФ, але з 2014 року мешкає в Таїланді. Доларовим мільйонером Максим став у 20 років. Мернес – автор 18 книг. Після нещодавнього інтерв'ю Дмитру Гордону на 26-річного бізнесмена порушили кримінальну справу в Росії. В інтерв'ю підприємець зазначив, що вважає анексію Криму ключовою помилкою керівництва Росії. “Питання “чий Крим” ні для кого з розсудливих людей не варте уваги – це й так зрозуміло. Події 2014 року – це кричущий прецедент, який повністю перевернув відносини наших країн” – наголосив син засновника МММ. Також Максим розповів про свою еміграцію до Таїланду і висловив упевненість, що будь-якій розсудливій людині небезпечно повертатися до Росії, а на економіку РФ в найближчі 5-6 років чекають серйозні потрясіння.Буквально за кілька днів після виходу інтерв'ю за заявою громадянина РФ на Мернеса було заведено кримінальну справу за фактом розпалювання міжнаціональної ворожнечі, а в російських видавництвах було заблоковано всі 18 книг авторства Максима.