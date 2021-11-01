Чемпіон WBC Девін Хейні (26-0, 15 КО) готовий замінити Роландо Ромеро (14-0-0, 12 KO) у поєдинку з чемпіоном WBA у легкій та першій напівсередній вазі Джервонтою Девісом (25-0, 24 KO).

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Мені нічого не відомо про цю ситуацію, але я запитав у Хейні, чи готовий він побитися з Девісом. Він сказав, що готовий, оскільки зараз Джозеф Діас все ще не підписав контракт. Важливо, щоб Девін заявив про себе на американському ринку", – сказав Гірн.