 Олімпійського чемпіона з боксу засудили за зґвалтування неповнолітніх | Бокс | Champion.com.ua
Динамо мінімально поступилось Барселоні у Лізі чемпіонів
Вчора 21:36 4769 1
Луческу пояснив поразку Динамо від Барселони
Вчора 23:25 1200
Барселона - Динамо 1:0. Огляд матчу Ліги чемпіонів
Вчора 22:10 1146
Київ-Баскет переміг Хапоель у Кубку Європи ФІБА
Вчора 21:43 297
Ліга чемпіонів. Барселона - Динамо 1:0. Як це було
Вчора 21:35 16171
Прометей здобув другу поспіль розгромну перемогу у Єврокубку ФІБА
Вчора 21:26 424
Барселона - Динамо: відео голів і огляд матчу
Вчора 20:34 3770
Луческу назвав склад Динамо на матч Ліги чемпіонів проти Барселони
Вчора 18:38 1445
Ретро дня. Гол Сергія Реброва у ворота Барселони - один із найкращих в історії Динамо
Вчора 16:44 11218
Світоліна поступилася у першому колі турніру в Іспанії
Вчора 15:50 769 1
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Засмучений поразкою від Лестера: Вболівальник Спартака побив журналіста
Засмучений поразкою від Лестера: Вболівальник Спартака побив журналіста Віктор Слюсаренко
Сьогодні 07:31 764
ТОП-10 моментів четвертого тижня Суперліги
ТОП-10 моментів четвертого тижня Суперліги Віктор Слюсаренко
Вчора 20:37 295
Піке вивів вперед Барселону у матчі з Динамо
Піке вивів вперед Барселону у матчі з Динамо Віктор Слюсаренко
Вчора 20:23 418
Дака оформив найшвидший хет-трик в історії Ліги Європи у матчі зі Спартаком
Дака оформив найшвидший хет-трик в історії Ліги Європи у матчі зі Спартаком Віктор Слюсаренко
Вчора 19:29 734 1
Ретро дня. Гол Сергія Реброва у ворота Барселони - один із найкращих в історії Динамо
Ретро дня. Гол Сергія Реброва у ворота Барселони - один із найкращих в історії Динамо Андрій Твердохліб
Вчора 16:44 11205
Гармата від Кумана. Головний тренер Барселони забивав Динамо
Гармата від Кумана. Головний тренер Барселони забивав Динамо Valeriy Ruchka
Вчора 12:58 2072
Клуб Вернидуба жорстко осоромився у Твіттері перед матчем Ліги чемпіонів
Клуб Вернидуба жорстко осоромився у Твіттері перед матчем Ліги чемпіонів Андрій Дунець
Вчора 11:49 1435
Квитки у зоопарк і павербанки: як у Харкові винагородили паралімпійців
Квитки у зоопарк і павербанки: як у Харкові винагородили паралімпійців Віктор Слюсаренко
Вчора 11:08 536
Джеймс встановив історичний рекорд НБА у стартовому матчі сезону
Джеймс встановив історичний рекорд НБА у стартовому матчі сезону Віктор Слюсаренко
Вчора 10:04 536
Динамо провело тренування на Камп Ноу
Динамо провело тренування на Камп Ноу Віктор Слюсаренко
Вчора 09:04 460
Шахтар та Динамо ще не забивали на груповій стадії Ліги чемпіонів
Шахтар та Динамо ще не забивали на груповій стадії Ліги чемпіонів Віктор Слюсаренко
Вчора 07:57 565
Динамо лише один раз перемагало Барселону в Іспанії
Динамо лише один раз перемагало Барселону в Іспанії Андрій Твердохліб
Вчора 07:48 1011
Барселона представила проєкт реконструкції Камп Ноу
Барселона представила проєкт реконструкції Камп Ноу Віктор Слюсаренко
Вчора 07:06 627
Бензема свого досягнув: Шахтар пропустив п'ятий гол від Реала
Бензема свого досягнув: Шахтар пропустив п'ятий гол від Реала Віктор Слюсаренко
19.10.2021 23:52 539
Реал громить Шахтар: нестримний Вінісіус асистував Родріго
Реал громить Шахтар: нестримний Вінісіус асистував Родріго Віктор Слюсаренко
19.10.2021 23:44 520
Неймовірний прохід: Вінісіус познущався над захисниками Шахтаря
Неймовірний прохід: Вінісіус познущався над захисниками Шахтаря Віктор Слюсаренко
19.10.2021 23:18 1793
Невдале вкидання ауту гірниками: Шахтар пропустив другий гол у матчі з Реалом
Невдале вкидання ауту гірниками: Шахтар пропустив другий гол у матчі з Реалом Віктор Слюсаренко
19.10.2021 23:13 442
Реал вийшов вперед у матчі з Шахтарем завдяки автоголу українця
Реал вийшов вперед у матчі з Шахтарем завдяки автоголу українця Віктор Слюсаренко
19.10.2021 22:47 816
Син легенди Шахтаря забив неймовірний гол у Другій лізі
Син легенди Шахтаря забив неймовірний гол у Другій лізі Віктор Слюсаренко
19.10.2021 20:18 1200
Під час футбольного матчу у США почалася стрілянина
Під час футбольного матчу у США почалася стрілянина Віктор Слюсаренко
19.10.2021 19:23 648
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
08:24 Футбол Бенфіка - Баварія 0:4. Огляд матчу 1
08:08 Футбол Яремчук отримав низьку оцінку за матч із Баварією 490
07:31 Блог Засмучений поразкою від Лестера: Вболівальник Спартака побив журналіста 791
07:02 Футбол Барселона - Реал: Де дивитися матч Ла-Ліги 257
06:08 Бокс Олімпійського чемпіона з боксу засудили за зґвалтування неповнолітніх 375
05:03 Футбол Марсель - ПСЖ: Де дивитися матч Ліги 1 199
20 Жовтня 2021
23:56 Футбол Баварія знищила Бенфіку з Яремчуком, Аталанта з Маліновським поступилась Манчестер Юнайтед у 3 турі Ліги чемпіонів 1157
23:39 Футбол Бензема проігнорував суд у справі про шантаж 509
23:25 Футбол Луческу пояснив поразку Динамо від Барселони 1200
23:11 Футбол Пірло може очолити клуб Серії А 538
22:55 Футбол ПСЖ готовий пообіцяти Мбаппе трансфер 593
22:41 Волейбол Українець, який грає за збірну Росії, попався на допінгу 789
22:25 Футбол Стала відома дата жеребкування ЧС-2022 440
22:10 Футбол Барселона - Динамо 1:0. Огляд матчу Ліги чемпіонів 1146
21:55 Футбол Зальцбург обіграв Вольфсбург у 3 турі Ліги чемпіонів 435
21:45 Пряма трансляція Ліга чемпіонів. Бенфіка - Баварія: онлайн-трансляція. LIVE 2063
21:43 Баскетбол Київ-Баскет переміг Хапоель у Кубку Європи ФІБА 297
21:42 Пряма трансляція Ліга чемпіонів. Манчестер Юнайтед - Аталанта: онлайн-трансляція. LIVE 1698
21:36 Футбол Динамо мінімально поступилось Барселоні у Лізі чемпіонів 4769 1
21:35 Футбол Ліга чемпіонів. Барселона - Динамо 1:0. Як це було 16171
21:26 Баскетбол Прометей здобув другу поспіль розгромну перемогу у Єврокубку ФІБА 424
21:24 Футбол Спартак - Лестер 3:4. Огляд матчу 665
21:11 Футбол Піке зрівнявся з легендою Реала за кількістю голів у Лізі чемпіонів 648
21:00 Футбол Маліновський - у запасі Аталанти на матч із Манчестер Юнайтед 749
20:41 Футбол Оболонь - Краматорськ 0:1. Огляд матчу 362

Олімпійського чемпіона з боксу засудили за зґвалтування неповнолітніх

Сьогодні 06:08 375 0
Олімпійського чемпіона з боксу засудили за зґвалтування неповнолітніх
#Гонсалес

Джерело - sport.24tv.ua.

Чемпіона Олімпійських ігор 1984 року з боксу Пола Гонсалеса визнали винним в сексуальному насильстві над двома неповнолітніми дівчатами.

Про це повідомляє СВС.

Згідно з вироком, 57-річний боксер повністю визнав провину і пішов на угоду зі слідством. В результаті олімпійський чемпіон отримав три роки і чотири місяці позбавлення волі, замість 18-річного терміну.

Пол Гонсалес був арештований ще в грудні 2017 року. Його першою жертвою стала 13-річна дівчинка, яка тренувалася в його секції. Другій жертві було 14-років і вона була його племінницею.

Спочатку олімпійський чемпіон був випущений під заставу в 50 тисяч доларів, які йому зібрали шанувальники його боксерського таланту.

Бабуся однієї з жертв не погоджується з таким м'яким покаранням для насильника і найближчим часом буде подана апеляція. Гонсалес тепер вважається злочинцем на сексуальному грунті 1-го рівня. Таким чином, після звільнення йому доведеться реєструватися як сексуальний злочинець до кінця свого життя.

Коментарі ()