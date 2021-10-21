Чемпіона Олімпійських ігор 1984 року з боксу Пола Гонсалеса визнали винним в сексуальному насильстві над двома неповнолітніми дівчатами.

Про це повідомляє СВС.

Згідно з вироком, 57-річний боксер повністю визнав провину і пішов на угоду зі слідством. В результаті олімпійський чемпіон отримав три роки і чотири місяці позбавлення волі, замість 18-річного терміну.

Пол Гонсалес був арештований ще в грудні 2017 року. Його першою жертвою стала 13-річна дівчинка, яка тренувалася в його секції. Другій жертві було 14-років і вона була його племінницею.

Спочатку олімпійський чемпіон був випущений під заставу в 50 тисяч доларів, які йому зібрали шанувальники його боксерського таланту.

Бабуся однієї з жертв не погоджується з таким м'яким покаранням для насильника і найближчим часом буде подана апеляція. Гонсалес тепер вважається злочинцем на сексуальному грунті 1-го рівня. Таким чином, після звільнення йому доведеться реєструватися як сексуальний злочинець до кінця свого життя.