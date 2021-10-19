Джерело - fightnews.info.
Наразі українець Василь Ломаченко (15-2-0, 7 KO) є найсильнішим боксером у легкій вазі.
Про це заявив тренер і батько абсолютного чемпіона світу Теофімо Лопеса Теофімо Лопес-старший.
"На Ломаченка не звертають належної уваги, оскільки думають, що всі можуть його перемогти. Але я всім говорив, що Ломаченко розбереться з Накатані за сім раундів, і він це зробив. У легкій вазі немає нікого краще, ніж Ломаченко", - заявив тренер.
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"Він з'їсть Девіна Хейні і Джервонту Девіса. Зараз Ломаченко з'їсть будь-якого в легкому дивізіоні. Але якщо вони почекають два-три роки, то це буде вже інша історія", - сказав Лопес-старший
Нагадаємо, Василь Ломаченко проведе бій проти ганця Річарда Коммі.