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Лопес-старший: У легкій вазі немає нікого краще, ніж Ломаченко

Сьогодні 14:10 326 0
Нагадаємо, Ломаченко відправився у США готуватися до бою з Коммі
Лопес-старший: У легкій вазі немає нікого краще, ніж Ломаченко
#Ломаченко, #Лопес-старший

Джерело - fightnews.info.

Наразі українець Василь Ломаченко (15-2-0, 7 KO) є найсильнішим боксером у легкій вазі.

Про це заявив тренер і батько абсолютного чемпіона світу Теофімо Лопеса Теофімо Лопес-старший.

"На Ломаченка не звертають належної уваги, оскільки думають, що всі можуть його перемогти. Але я всім говорив, що Ломаченко розбереться з Накатані за сім раундів, і він це зробив. У легкій вазі немає нікого краще, ніж Ломаченко", - заявив тренер.

  Актуально: Ломаченко відправився у США готуватися до бою з Коммі

"Він з'їсть Девіна Хейні і Джервонту Девіса. Зараз Ломаченко з'їсть будь-якого в легкому дивізіоні. Але якщо вони почекають два-три роки, то це буде вже інша історія", - сказав Лопес-старший

Нагадаємо, Василь Ломаченко  проведе бій проти ганця Річарда Коммі.

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