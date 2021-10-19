Наразі українець Василь Ломаченко (15-2-0, 7 KO) є найсильнішим боксером у легкій вазі.

Про це заявив тренер і батько абсолютного чемпіона світу Теофімо Лопеса Теофімо Лопес-старший.

"На Ломаченка не звертають належної уваги, оскільки думають, що всі можуть його перемогти. Але я всім говорив, що Ломаченко розбереться з Накатані за сім раундів, і він це зробив. У легкій вазі немає нікого краще, ніж Ломаченко", - заявив тренер.