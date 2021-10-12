Джерело - Чемпiон.

У 89-річному віці помер легендарний американський боксер Тоні Демарко.

Про це повідомив промоутер Расселл Пелтц.

Справжнє ім'я ексчемпіона світу в напівсередній вазі - Леонардо Ліотта. У 1948 році він скористався документами свого друга Тоні Демарко, оскільки в США було заборонено боксувати на профі-рівні в 16-річному віці.

У 1955 році "Бостонський бомбардувальник" став чемпіоном світу після перемоги над Джонні Секстоном, а всесвітню популярність йому принесли два програних бою з Карменом Базіліо. Пізніше Демарко реабілітувався гучною перемогою над Кідом Гевіланом в 1956 році.