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Боб Арум образив відомого журналіста

Вчора 23:50 233 0
Відповів журналісту за ремарку щодо гонорару Лопеса
Боб Арум образив відомого журналіста
#Арум

Джерело - Чемпіон.

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум різко висловився на адресу відомого спортивного журналіста Майка Коппінджера, що працює на ESPN.

Про це повідомляє mmamania.com.

Спочатку Арум спокійно обговорював з журналістами відмова компанії Triller від проведення бою абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопеса проти Джорджа Камбососа.

"Теофімо ще пацан. Він переміг у бою, в якому ніхто не чекав від нього перемоги (з Василем Ломаченком, - прим.). Він на вершині світу, але не бився більше року. Це злочин", - сказав Арум.

У цей момент промоутера перервав Коппінджер, зазначивши, що він міг уникнути подібної ситуації зі своїм підопічним.

"Цей бій не пішов би на промоутерські торги, якби ви заплатили йому стільки, скільки він просив", - зазначив журналіст.

Арума це питання явно вивів з себе.

"Закрий, б *** ь, рот, маленький засранець! Так, ти засранець. Приберіть його звідси. Заберіть його", - заявив Арум.

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