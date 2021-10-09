На бій Ф'юрі - Вайлдер не вдалося продати всі квитки

Джерело - Чемпіон.
Організатори третього бою Тайсон Ф'юрі - Деонтей Вайлдер визнали, що не зуміли продати всі квитки на поєдинок за пояс WBC суперважкої ваги.
Про це повідомляє BoxingScene.
Очікується, що арену в Лас-Вегасі заповнять 15 тисяч глядачів, хоча очікували, що вдасться продати 18 тисяч квитків.
Причиною називають обмеження на перельоти в США з Великої Британії, тому Ф'юрі залишиться без підтримки своїх фанів.
Бій розпочнеться 10 жовтня близько 5 ранку.
Нагадаємо, Ф'юрі звернувся до Усика.