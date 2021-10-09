Льюїс розповів, чому Вайлдер може здолати Ф'юрі

До бою з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі американський боксер Деонтей Вайлдер підійшов неймовірно серйозно і зосереджено.

Про це заявив колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Леннокс Льюїс.

"На цей час я все ще вважаю, що Ф'юрі повинен перемагати, але загроза від Уайлдера в рингу буде завжди, тому може статися все що завгодно. Реванш буде непередбачуваним і складним.

Вайлдер налаштований дуже серйозно. Він неймовірно зосереджений, максимально зібрано і спокійний, що має насторожити всіх шанувальників Ф'юрі.

Деонтей налаштований на бій, він може добре потрапити своєю правою, і давайте не будемо забувати - у нього було майже два роки, щоб змінитися. Видно, що він у чудовій формі, ні грама жиру на тілі, небагатослівний. У цьому є якась прихована небезпека", - розповів Льюїс.