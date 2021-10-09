Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі насолоджується боксерським шоу так само, як і легендарний боєць Мохаммед Алі.

Про це заявив промоутер Боб Арум.

"Тайсон Ф'юрі нагадує мені, я не кажу обов'язково про його здібності або про те, як він б'ється, але він за своїм мисленням нагадує мені Мохаммеда Алі. Ніщо не могло засмутити Алі. Він приходив битися, добре проводив час, такий він був. Те ж саме і з Ф'юрі. Він прийшов битися, він буде себе так вести. Йому подобається виходити на сцену, як вчора, і виступати", - заявив Арум.