Ф'юрі: Я хотів побити Джошуа, але український майстер випередив мене

Ф'юрі не хотів, щоб Джошуа програвав

Джерело - BoxingScene.

Поразка Ентоні Джошуа від Олександра Усика поховала шанси британця на поєдинок з чемпіоном WBC у суперважкій вазі Тайсоном Ф'юрі.

Про це Ф'юрі розповів напередодні бою з Деонтеєм Вайлдером.

"У мене був суперник, усі говорили, що будемо битися в один прекрасний день, а він раптово програв. Звичайно, мені не хотілося, щоб він програвав. Я хотів би завдати йому поразки, але, на жаль, український майстер випередив мене, з цим нічого не зробиш", - заявив британець.

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"Це була жахлива ганьба. Те, що трапилося з Джошуа, це просто поховало шанси на проведення бою між нами. Це просто ще одне питання, з яким Ентоні повинен розібратися", - сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, Ф'юрі переважив Вайлдера майже на 20 кг.