Гарсія і Діас домовилися про проведення поєдинку

Джерело - sportarena.com.
Американець Раян Гарсія проведе бій проти свого співвітчизника і володаря тимчасового титулу за версією WBC в легкій вазі Джозефа Діаса 27 листопада.
Про це повідомляє ESPN.
Сторони вже погодили дату поєдинку.
Бій відбудеться у рідному штаті для обох боксерів - Каліфорнії. Поєдинок повинен прийняти Лос-Анджелес.
Гарсія в січні став тимчасовим чемпіоном WBC, перемігши Люка Кемпбелла, однак згодом звільнив титул перед поєдинком з Хав'єром Фортуною. У бою за вакантний пояс Фортуна програв Діасу.
Раніше стали відомі гонорари Ф'юрі і Вайлдера за титульний поєдинок.