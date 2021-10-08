Гарсія і Діас домовилися про проведення поєдинку

Бій повинен відбутися в Лос-Анджелесі

Американець Раян Гарсія проведе бій проти свого співвітчизника і володаря тимчасового титулу за версією WBC в легкій вазі Джозефа Діаса 27 листопада.

Про це повідомляє ESPN.

Сторони вже погодили дату поєдинку.

Бій відбудеться у рідному штаті для обох боксерів - Каліфорнії. Поєдинок повинен прийняти Лос-Анджелес.

Гарсія в січні став тимчасовим чемпіоном WBC, перемігши Люка Кемпбелла, однак згодом звільнив титул перед поєдинком з Хав'єром Фортуною. У бою за вакантний пояс Фортуна програв Діасу.

Раніше стали відомі гонорари Ф'юрі і Вайлдера за титульний поєдинок.