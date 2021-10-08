Бетербієв назвав найкращого українського боксера

Чемпіон WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) у бою з Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) показав феноменальний виступ.

Про це заявив чемпіон WBC і IBF в напівважкій вазі Артур Бетербієв.

"Усик зараз найкращий боксер з тих, що були з України. Серед всіх бійців. Мені йому не навіщо заздрити. В такому випадку у мене не вистачить часу на реалізацію своїх планів.

Я говорив, що ставлю на Джошуа, але на нього ставили і букмекери. Я не мав на увазі, що Усик не здатний виграти, адже це бокс. Джошуа неважливо провів бій, а Усик провів його чудово. Я говорив, що Усику пощастило, але це в хорошому сенсі. Є ті, хто нічого не робив і їм фортануло, а Усик дійсно працював, він старанно тренується", - зазначив Бетербієв.