Вайлдер: Я радію, що ми закриваємо всю цю історію з Ф'юрі

Джерело - BoxingScene.
Деонтей Вайлдер не хоче у майбутньому проводити четвертий поєдинок проти Тайсона Ф'юрі.
Про це заявив сам боксер.
"Мені доводити нічого. Я у відмінному стані фізичному і моральному. Це буде моє відплата і повернення титулу. Мені втрачати нічого, так що весь тиск на Ф'юрі.
І я радий, що після третього бою це все закінчиться. Радий, що ми закриваємо цю історію з Ф'юрі.
Задоволений тим, що повертаюся в ринг. Напевно, це найбільша перерва в моїй кар'єрі, тому я прагну знову битися", - сказав Вайлдер.
Бій за титул WBC суперважкої ваги відбудеться 9 жовтня.
Нагадаємо, у контракті Ф'юрі і Вайлдера немає реваншу.