Вайлдер: Я радію, що ми закриваємо всю цю історію з Ф'юрі

Деонтей Вайлдер не хоче у майбутньому проводити четвертий поєдинок проти Тайсона Ф'юрі.

Про це заявив сам боксер.

"Мені доводити нічого. Я у відмінному стані фізичному і моральному. Це буде моє відплата і повернення титулу. Мені втрачати нічого, так що весь тиск на Ф'юрі.

І я радий, що після третього бою це все закінчиться. Радий, що ми закриваємо цю історію з Ф'юрі.

Задоволений тим, що повертаюся в ринг. Напевно, це найбільша перерва в моїй кар'єрі, тому я прагну знову битися", - сказав Вайлдер.