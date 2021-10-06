 Вайлдер: Я вирублю Ф'юрі, він більше не встане | Бокс | Champion.com.ua
УЄФА представив логотип Євро-2024
Вчора 23:11 938
Визначено дати та час матчів 1/8 фіналу Кубку України
Сьогодні 17:09 153
Крим - це Україна! УЄФА зобразив анексований півострів українським
Сьогодні 16:33 581
Збірна України U-19 впевнено стартувала у кваліфікаційному раунді Євро-2022
Сьогодні 16:08 361
Перемогу над Динамо відзначали до ранку. Рекордсмен Євстафій Пехлеваніді забив киянам вже на 10-й секунді матчу
Сьогодні 14:58 8432
Легенда дня: 46 років тому Динамо виграло Суперкубок УЄФА
Сьогодні 12:26 6829 1
Фінляндія - Україна: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 12:22 3420
Шахтар може купити українського нападника за 15 мільйонів
Вчора 19:49 4204
УПЛ розслідує порушення Динамо у матчі з Шахтарем
04.10.2021 21:56 24970 1
Динамо порушило регламент і кодекс етики під час матчу з Шахтарем
04.10.2021 21:44 13853 2
Рекомендовані букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Як Леоненко ставив на коліна Спартак: легендарна перемога Динамо та дубль скандального форварда
Як Леоненко ставив на коліна Спартак: легендарна перемога Динамо та дубль скандального форварда Андрій Твердохліб
Вчора 14:52 1048
Бєй пєтуха: 8 років тому Кличко декласував росіянина Повєткіна в Москві
Бєй пєтуха: 8 років тому Кличко декласував росіянина Повєткіна в Москві Valeriy Ruchka
Вчора 14:48 7305
Вболівальники влаштували жорстку бійку навколо матчу МЛС
Вболівальники влаштували жорстку бійку навколо матчу МЛС Андрій Дунець
Вчора 14:48 645
Її світовий рекорд протримався 26 років: Інесса Кравець святкує день народження
Її світовий рекорд протримався 26 років: Інесса Кравець святкує день народження Valeriy Ruchka
Вчора 13:59 6632
Вайлдер у бою нокаутував свого майбутнього тренера. ВІДЕО
Вайлдер у бою нокаутував свого майбутнього тренера. ВІДЕО Віктор Слюсаренко
04.10.2021 20:10 4839
Постріл в голову. Ексгравець збірної Нідерландів засуджений за погрози вбити прем'єр-міністра країни
Постріл в голову. Ексгравець збірної Нідерландів засуджений за погрози вбити прем'єр-міністра країни Віктор Слюсаренко
04.10.2021 19:17 1434
Водій Роналду не зміг заправити люксовий автомобіль гравця
Водій Роналду не зміг заправити люксовий автомобіль гравця Віктор Слюсаренко
04.10.2021 18:07 1602
Захоплююче тренування. Руїс ледь не нокаутував свого тренера
Захоплююче тренування. Руїс ледь не нокаутував свого тренера Віктор Слюсаренко
04.10.2021 17:04 1785
Сувора Перша ліга України: яма в газоні стала причиною переможного голу
Сувора Перша ліга України: яма в газоні стала причиною переможного голу Андрій Дунець
04.10.2021 16:10 1668
Мати Роналду радить синові не одружуватися з Джорджиною
Мати Роналду радить синові не одружуватися з Джорджиною Віктор Слюсаренко
04.10.2021 15:57 1120
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:09 Футбол Мілевський візьме участь у новому сезоні телешоу Холостяк 62
17:55 Футбол Президент Ла-Ліги назвав головну зірку чемпіонату Іспанії 187
17:40 Бокс Гассієв оцінив шанси на реванш з Усиком 132
17:29 Блог Герой нації Девід Бекхем: 20 років знаменитому голу зі штрафного 420
17:26 Футбол Перша ліга. Кривбас переміг Волинь у 12 турі 143
17:09 Футбол Визначено дати та час матчів 1/8 фіналу Кубку України 153
16:55 Футбол Хетафе отримав нового головного тренера 208
16:39 Бокс Вайлдер: Я вирублю Ф'юрі, він більше не встане 424
16:33 Блог Крим - це Україна! УЄФА зобразив анексований півострів українським 581
16:25 Футбол Перша ліга. Кремінь та Прикарпаття не виявили сильнішого у 12 турі 195
16:08 Футбол Збірна України U-19 впевнено стартувала у кваліфікаційному раунді Євро-2022 361
15:50 Боротьба Бронзова сутичка українки Олександри Хоменець на чемпіонаті світу 160
15:42 Блог ВІДЕО. Ганебні промахи по пустих воротах - ТОП-10 209
15:39 Футбол Баварії дозволили заповнювати стадіон на 100 відсотків 203
15:25 Баскетбол Лейкерс виведуть з обігу номер Пау Газоля 279
15:12 Футбол Голкіпер Львова з переломом догравав матч УПЛ 368
14:58 Футбол Перемогу над Динамо відзначали до ранку. Рекордсмен Євстафій Пехлеваніді забив киянам вже на 10-й секунді матчу 8432
14:51 Футбол Кривбас підписав хорватського півзахисника 250
14:46 Футбол Фінляндія - Україна: матч-центр 274
14:35 Бокс Бій Джошуа - Усик доведеться відкласти 2335
14:23 Футбол Фонсека: Я взяв у Луческу команду, яка програла 2 чемпіонати 596
14:12 Хокей. УХЛ Херсонський Дніпро підписав воротаря 267
14:00 Блог Жіноча збірна України провела фотосесію 605
13:52 Блог Роналду програв битву поглядів Хабібу. Кумедне відео 821
13:51 Футбол Реал запропонував Мбаппе довгостроковий контракт 309

Вайлдер: Я вирублю Ф'юрі, він більше не встане

Сьогодні 16:39 424 0
Колишній чемпіон поділився планами на найближчий поєдинок
Вайлдер: Я вирублю Ф'юрі, він більше не встане
Фото Getty Images
#Ф'юрі, #Вайлдер

Джерело - Boxingnews24.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер хоче остаточно розправитися з володарем поясу WBC Тайсона Ф'юрі та відправити його в нокаут.

Про це заявив сам боксер.

"Я знову і знову прокручують в голові те, як пройде поєдинок. Коротше кажучи, я бачу, що в кінці кінців я вирублю Ф'юрі. На цей раз повністю. Він більше не встане. Я зроблю це", - зазначив Вайлдер.

Раніше, Вайлдер оцінив шанси Усика у реванші проти Джошуа.

Нагадаємо, що поєдинок Ф'юрі - Вайлдер відбудеться 9 жовтня. На кону буде пояс WBC суперважкої ваги, яким володіє британець.

Коментарі ()