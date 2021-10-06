Вайлдер: Я вирублю Ф'юрі, він більше не встане

Колишній чемпіон поділився планами на найближчий поєдинок

Джерело - Boxingnews24.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер хоче остаточно розправитися з володарем поясу WBC Тайсона Ф'юрі та відправити його в нокаут.

Про це заявив сам боксер.

"Я знову і знову прокручують в голові те, як пройде поєдинок. Коротше кажучи, я бачу, що в кінці кінців я вирублю Ф'юрі. На цей раз повністю. Він більше не встане. Я зроблю це", - зазначив Вайлдер.

Раніше, Вайлдер оцінив шанси Усика у реванші проти Джошуа.

Нагадаємо, що поєдинок Ф'юрі - Вайлдер відбудеться 9 жовтня. На кону буде пояс WBC суперважкої ваги, яким володіє британець.