Ф'юрі - Вайлдер: де дивитися чемпіонський бій WBC

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) захищатиме захищатиме свій титул у поєдинку проти Деонтея Вайлдера (42-1-1, 41 KO). Бій відбудеться у Лас-Вегасі на T-Mobile Арені, у неділю, 10 жовтня. Орієнтовний початок о 6:00 за київським часом.

Пряма трансляція чемпіонського бою в етері медіасервісу Мегого. Наш сайт проведе текстову трансляцію поєдинку. В андеркарді головного поєдинку вечора українець Віктор Вихрист (7-0-0, 4 KO) проведе рейтинговий бій проти американця Майка Маршала (6-1-1, 5 KO).

Зазначимо, цей бій стане вже третім між британцем і американцем: перший двобій завершився нічиєю, а в другому Ф'юрі здобув перемогу технічним нокаутом.