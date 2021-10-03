 Тайсон: Вайлдер вийде на бій з Ф'юрі перемагати або за великим чеком? | Бокс | Champion.com.ua
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Тайсон: Вайлдер вийде на бій з Ф'юрі перемагати або за великим чеком?

Сьогодні 08:41 183 0
Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі прокоментував майбутній поєдинок
Тайсон: Вайлдер вийде на бій з Ф'юрі перемагати або за великим чеком?
#Вайлдер, #Ф'юрі

Джерело - fightnews.info.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер має викластися на повну, щоб перемогти чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі.

Про це заявив колишній чемпіон світу Майк Тайсон.

"Це буде хороший бій. Знаєте, мені подобається Dайлдер, але я думаю, що дещо чув. Він вийде туди перемагати або за великим чеком? Чи справді він вийде за перемогою? Віддай себе на повну за п'ять або шість раундів. Якщо ти зловив його, то так тому і бути. Віддай всі сили, виграй або програй", - сказав Тайсон.

Нагадаємо, бій Ф'юрі - Уайлдер відбудеться 9 жовтня.

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