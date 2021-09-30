Хижняк - найкращий боксер року

Джерело - Чемпіон.

Лідер Національної збірної України з боксу та срібний призер XXXII літніх Олімпійських ігор у Токіо Олександр Хижняк отримав нагороду найкращому боксеру 2021 року за версією Міжнародної боксерської асоціації (AIBA).

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Особистий тренер спортсмена Олександр Хижняк-старший отримав звання найкращого тренера року. Відповідні сертифікати українці отримали з нагоди Міжнародного дня боксу.

Нагадаємо, Хижняк прикро програв у фіналі Олімпіади.