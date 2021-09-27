Український суперважковаговик Олександр Усик (19–0, 13 КО) у першому бою з Ентоні Джошуа із Великої Британії (24–2, 22 КО) показав свою найкращу версію.

Про це заявив колишній чемпіон світу в чотирьох категоріях Рой Джонс.

"Едді Гірн сказав влучно, що Усик не зможе додати в реванші. Так, ви завжди можете стати кращим, але для цього вам потрібно змінити обстановку. Усик вже став абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі.

Кажуть, що ти додаєш, коли стаєш чемпіоном, і він зробив це вже чотири рази. Що далі? У нього вже немає можливості ставати кращим. Кращим для чого? Що йому потрібно робити інакше? Це був найкращий Усик, якого ви бачили", - сказав Джонс.