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Джонс: Усик не зможе додати у реванші з Джошуа

Сьогодні 16:24 964 0
Легендарний боксер вважає, що українець показав свій максимум
Джонс: Усик не зможе додати у реванші з Джошуа
#Усик, #Джошуа

Джерело - Boxing247.

Український суперважковаговик Олександр Усик (19–0, 13 КО) у першому бою з Ентоні Джошуа із Великої Британії (24–2, 22 КО)  показав свою найкращу версію.

Про це заявив колишній чемпіон світу в чотирьох категоріях Рой Джонс.

"Едді Гірн сказав влучно, що Усик не зможе додати в реванші. Так, ви завжди можете стати кращим, але для цього вам потрібно змінити обстановку. Усик вже став абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі.

Кажуть, що ти додаєш, коли стаєш чемпіоном, і він зробив це вже чотири рази. Що далі? У нього вже немає можливості ставати кращим. Кращим для чого? Що йому потрібно робити інакше? Це був найкращий Усик, якого ви бачили", - сказав Джонс.

Раніше промоутер Едді Гірн заявив, що реванш може відбутися в лютому.

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