Джошуа - Усик: найцікавіше після бою року

Джерело - Чемпіон.

У ніч з 25 на 26 вересня на лондонському стадіоні Тоттенгем Готспур відбувся довгоочікуваний боксерський поєдинок між британцем Ентоні Джошуа та українцем Олександром Усиком за 4 чемпіонські титули в суперважкій вазі – WBA, WBO, IBF і IBO.

До вашої уваги найцікавіші факти про бій року:

· Олександр Усик увійшов до історії як досі не переможений чемпіон Олімпійських ігор, чемпіон в першій важкій і суперважкій вазі.

· Усі 4 чемпіонські пояси, що стояли на кону поєдинку, прибудуть до України через певний період (близько 3-х тижнів). Потрібен час, щоб вигравіювати на них дату, місце, імена тощо.

· Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням – 117-112, 116-112, 115-113. Судді віддали британцеві лише 4 раунди.

· Усик викинув 529 ударів, точними виявилися 148 (28%). Джошуа мав 123 точних удари з 641 спроб (19%). Обидва боксери завдали по 52 точних джеба, але українець мав більше силових влучень – 96 (44%), коли у британця – 71 (31%). Усик найбільше ударів завдав у 12-му раунді – 29. У Джошуа найкращий раунд був 8-й, коли британець завдав 19 ударів.

· Українець заробив за цей поєдинок від 3 млн фунтів до 5 млн фунтів (залежно від кількості проданих трансляцій бою). Гонорар Джошуа склав близько 15 млн фунтів.

· Олександр повторив досягнення ексчемпіона світу в двох дивізіонах Евандера Голіфілда. Усик, як і Голіфілд, став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті і об'єднаним у суперважкій вазі. До того ж українець зробив це значно швидше – в 19-му бою на професійному рингу.

· Після цього бою Усик піднявся на 4-е місце у рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P). Олександра випереджають лише Сауль Альварес, Геннадій Головкін та Еррол Спенс.

· Усик і Джошуа не можуть провести проміжні бої перед реваншем – так було передбачено у контракті поєдинку, який зумовлював відразу два матчі.

· Під час прямої трансляції поєдинку на медіасервісі Megogo у значної частини користувачів виникли проблеми із доступом до етеру. Компанія вже вибачилася перед клієнтами та пообіцяла повернути кошти тим, у кого були незручності.