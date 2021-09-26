36-річний російський боксер Артур Бетербієв (16-0, 16 КО) не був проти 34-річного Олександра Усика у бою з британцем Ентоні Джошуа.

Про це заявив сам Бетербієв.

"Про бій Джошуа - Усик. Коли в мене запитували прогноз на бій, я відповідав, що виграє Джошуа.

Потім вже з моїх інтерв'ю зробили нарізку, ніби я налаштований проти Усика і вболіваю за Ентоні.

Але це не так.

Я висловлював свою думку, засновану на тому, з якими суперниками зустрічалися ці боксери, як проводили бої і т.д.

У мене не було і немає упередженого ставлення до будь-якого з них.

Я за бокс. За чесний, гарний бокс. В якому обов'язково буде переможець і переможений.

У цьому бою виграв Олександр. І я щиро вітаю його, його команду і всю Україну із красивою, заслуженою перемогою!", - зазначив Бетербієв.