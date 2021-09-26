Джерело - Чемпіон.
36-річний російський боксер Артур Бетербієв (16-0, 16 КО) не був проти 34-річного Олександра Усика у бою з британцем Ентоні Джошуа.
Про це заявив сам Бетербієв.
"Про бій Джошуа - Усик. Коли в мене запитували прогноз на бій, я відповідав, що виграє Джошуа.
Потім вже з моїх інтерв'ю зробили нарізку, ніби я налаштований проти Усика і вболіваю за Ентоні.
Але це не так.
Я висловлював свою думку, засновану на тому, з якими суперниками зустрічалися ці боксери, як проводили бої і т.д.
У мене не було і немає упередженого ставлення до будь-якого з них.
Я за бокс. За чесний, гарний бокс. В якому обов'язково буде переможець і переможений.
У цьому бою виграв Олександр. І я щиро вітаю його, його команду і всю Україну із красивою, заслуженою перемогою!", - зазначив Бетербієв.
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Протягом любительської кар'єри Бетербієв тричі бився з Усиком. Артур переміг українця з рахунком 12:10 на турнірі в Калінінграді у 2007 році, але програв в 1/4 фіналу чемпіонату світу-2011 (13:17) і в 1/4 фіналу Олімпіади-2012 (13:17).