 Бетербієв: Я не був налаштований проти Усика. Вітаю його з перемогою | Бокс | Champion.com.ua
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Бетербієв: Я не був налаштований проти Усика

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Російський боксер вважає, що українець заслужено взяв гору над британцем
Бетербієв: Я не був налаштований проти Усика
#Бетербієв, #Усик

Джерело - Чемпіон.

36-річний російський боксер Артур Бетербієв (16-0, 16 КО) не був проти 34-річного Олександра Усика у бою з британцем Ентоні Джошуа.

Про це заявив сам Бетербієв.

"Про бій Джошуа - Усик. Коли в мене запитували прогноз на бій, я відповідав, що виграє Джошуа.

Потім вже з моїх інтерв'ю зробили нарізку, ніби я налаштований проти Усика і вболіваю за Ентоні.

Але це не так.

Я висловлював свою думку, засновану на тому, з якими суперниками зустрічалися ці боксери, як проводили бої і т.д.

У мене не було і немає упередженого ставлення до будь-якого з них.

Я за бокс. За чесний, гарний бокс. В якому обов'язково буде переможець і переможений.

У цьому бою виграв Олександр. І я щиро вітаю його, його команду і всю Україну із красивою, заслуженою перемогою!", - зазначив Бетербієв.

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Допис, поширений Artur Beterbiev (@arturbeterbiev)

Протягом любительської кар'єри Бетербієв тричі бився з Усиком. Артур переміг українця з рахунком 12:10 на турнірі в Калінінграді у 2007 році, але програв в 1/4 фіналу чемпіонату світу-2011 (13:17) і в 1/4 фіналу Олімпіади-2012 (13:17).

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