 Ломаченко: Для мене Усик увійшов у велику історію боксу | Бокс | Champion.com.ua
Усик переміг Джошуа та став новим чемпіоном світу у суперважкій вазі
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Ломаченко: Для мене Усик увійшов у велику історію боксу і в світову історію

Сьогодні 09:42 346 0
Усик викинув менше ударів, ніж Джошуа.
Ломаченко: Для мене Усик увійшов у велику історію боксу і в світову історію
#Усик, #Ломаченко, #Джошуа

Джерело - Sky Sports Boxing.

Український суперважковаговик Олександр Усик (19-0, 13 КО) переміг чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBO, IBF Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко прокоментував тріумф свого товариша.

"Я вітаю свого друга Олександра. Це був чудовий виступ, історичний бій. Тепер для мене він увійшов у велику історію боксу і в світову історію", - заявив боксер.

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"Безумовно, я вірив, що він може це зробити в суперважкій вазі. Мій поєдинок відбудеться 11 грудня в Нью-Йорку, так що незабаром побачимося", - сказав Ломаченко.

Нагадаємо, Усик викинув менше ударів, ніж Джошуа.

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