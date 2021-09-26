Ломаченко: Для мене Усик увійшов у велику історію боксу і в світову історію

Джерело - Sky Sports Boxing.
Український суперважковаговик Олександр Усик (19-0, 13 КО) переміг чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBO, IBF Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).
Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко прокоментував тріумф свого товариша.
"Я вітаю свого друга Олександра. Це був чудовий виступ, історичний бій. Тепер для мене він увійшов у велику історію боксу і в світову історію", - заявив боксер.
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"Безумовно, я вірив, що він може це зробити в суперважкій вазі. Мій поєдинок відбудеться 11 грудня в Нью-Йорку, так що незабаром побачимося", - сказав Ломаченко.
Нагадаємо, Усик викинув менше ударів, ніж Джошуа.