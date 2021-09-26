Ломаченко: Для мене Усик увійшов у велику історію боксу і в світову історію

Український суперважковаговик Олександр Усик (19-0, 13 КО) переміг чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBO, IBF Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко прокоментував тріумф свого товариша.

"Я вітаю свого друга Олександра. Це був чудовий виступ, історичний бій. Тепер для мене він увійшов у велику історію боксу і в світову історію", - заявив боксер.