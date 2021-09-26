 Джошуа: Вітаю Усика, далі реванш | Бокс | Champion.com.ua
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Джошуа: Вітаю Усика, далі реванш

Сьогодні 08:15 495 0
Британець не був здивованим тим, яким в бою був Усик
Джошуа: Вітаю Усика, далі реванш
#Усик, #Джошуа

Джерело - Badlefthook.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа мав проблеми з оком у бою з Олександром Усиком, починаючи з 9 раунду.

Про це він розповів після поєдинку.

"Вітаю переможця, відмінна робота. Ми повернемось. Ми повернемося до тренувань. Чудові 12 раундів. Чудовий досвід в рингу. З цього моменту ми будемо тільки прогресувати. Ми зробимо це знову зовсім скоро. Як око? Зараз набагато краще. Було дивно. Око на якомусь етапі був зовсім погане, але зараз краще", - заявив боєць.

  АктуальноУсик - Джошуа: огляд бою

"Що пішло не так? Ми просто зазнали поразки, але все повернемо. Починаючи з дев'ятого раунду я не міг бачити - око було закрито. Насправді, це був хороший досвід. У складній ситуації ти вчишся контролювати себе, зберігати спокій. Я нічого не бачив, таке трапилося вперше. Ми повернемось".

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"Далі реванш? 100 відсотків, 110 відсотків. Я готовий повернутися до тренувань. Я провів 12 раундів. Це були хороші 12 раундів. При всій повазі я не був здивований тим, яким був Усик в бою. Він був легше, темп у нього був хороший, але він все одно пропускає і пропускає багато. У реванш потрібно буде зрозуміти, як потрапляти частіше і бити жорсткіше", - сказав Джошуа.

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