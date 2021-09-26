Усик після бою з Джошуа: Це була не моя найкраща версія

Українець не буде думати про реванш

Джерело - Чемпіон.

Поєдинок між чемпіоном світу WBA, WBO, IBO, IBF Олександром Усиком та Ентоні Джошуа пройшов за сценарієм українця.

Про це Усик розповів після бою.

"Це означає дуже багато для мене. Бій пройшов саме так, як і і припускав. Було кілька моментів, коли Джошуа затискав мене, але це незначні речі. Не було завдання зупинити поєдинок у 12-му раунді. Спочатку я хотів це зробити, влучив, кинувся, але мій тренер привів мене до тями", - заявив українець.

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"Єдине, що я хотів зробити - це прославити господа Бога. Ця перемога від нього. Сьогодні наша з дружиною річниця - 12 років тому в цей день я зробив їй пропозицію. Наразі я хочу додому, бо я готувався до цього поєдинку з січня і був мало зі своєю сім'єю, зі своїми дітьми. Я хочу спостерігати, як вони бавляться, кричать, бруднять одяг".

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