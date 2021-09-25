Непереможний український боксер: Усик набагато швидший та рухливіший Джошуа

Олександр Усик в поєдинку проти Ентоні Джошуа боксуватиме у своєму стилі.

Так вважає непереможний український боксер Олег Малиновський (28-0, 8 КО)

"Джошуа - дуже інтелектуальний боксер. Напевно, ми побачимо в ринзі бій двох інтелектуалів, а там дізнаємося, хто кого зможе перехитрити.

У будь-якому випадку, щоб здобути перемогу - потрібно бути уважним. Усик боксуватиме в своєму стилі. Саша набагато швидший, рухливіший Джошуа, адже він повільний для нього. Олександр зможе побачити всі атаки британця, всі силові удари. Так що, буде йти від них і контратакувати", - сказав Малиновський.