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Український супертяж: Судді віддадуть перемогу Джошуа, а не Усику

Сьогодні 17:23 303 0
Український супертяж назвав переможця бою Джошуа - Усик
Український супертяж: Судді віддадуть перемогу Джошуа, а не Усику
#Усик, #Джошуа

Джерело - obozrevatel.com.

Команда британця Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) готова піти на все заради перемоги над українським супертяжем Олександром Усиком (18-0, 13 КО).

Про це розповів перспективний український супертяж і чемпіон WBC Asia Владислав Сіренко.

"Це цікавий поєдинок, оскільки бійці мають різні стилі. В Олександра так званий ігровий стиль, він більш рухливий і більше маневрений. Джошуа має більш агресивний стиль. Він постійно атакує і агресивніше поводиться в ринзі. Це ми і побачимо. Не думаю, що вони будуть змінювати стратегії і вигадувати щось нове.

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Чого я очікую? Я впевнений, що Олександр у цьому бою буде намагатися максимально обходити рубки. Тобто не битися, а намагатися перебоксувати Джошуа. А британець буде намагатися нав'язати Усику агресивну манеру бою.

Джошуа схуд напередодні цього бою. Він розуміє перевагу Олександра у швидкісних показниках. Вважаю, Джошуа вирішив прибрати якийсь відсоток ваги, щоб бути більш маневреним і легшим у ногах.

Мій прогноз? Може бути, що судді віддадуть перемогу Джошуа. Чому так? Та тому, що це суперстар в Англії. І я думаю, що його промоутери і вся команда докладуть максимум зусиль, щоб захистити його від програшу. І не дозволити йому впасти. Вони зроблять все можливе для цього. Навіть щось не за правилами.

Або можлива дострокова перемога, найімовірніше, Ентоні Джошуа. Тому що він потужніший за Олександра", - відзначив Сіренко.

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