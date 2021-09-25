 Прогноз на бій Джошуа - Усик. Олександр битиметься першим номером | Бокс | Champion.com.ua
Усик - Джошуа: усе про чемпіонський поєдинок
Сьогодні 11:34 13196
Усик – Джошуа: онлайн-трансляція чемпіонського бою. LIVE
Сьогодні 11:34 11835
Усик - Джошуа: онлайн-трансляція
Сьогодні 08:36 6767
УПЛ. Колос - Ворскла 0:1. Огляд матчу
Вчора 22:12 615
УПЛ. Ворскла перемогла Колос у 9 турі
Вчора 21:23 693
Усик і Джошуа провели фінальну дуель поглядів
Вчора 16:59 5711
Усик перед боєм з Джошуа показав рекордну вагу у кар'єрі
Вчора 15:52 3118
Ломаченко: Бій Усик - Джошуа для мене є історичним
Вчора 14:09 2501
Динамо зіграє з Маріуполем. Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка України
Вчора 12:28 3361
Де Пена підписав новий контракт із Динамо
Вчора 10:54 1978
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Усик - Джошуа: два протеже Володимира Кличка зійдуться в поєдинку
Усик - Джошуа: два протеже Володимира Кличка зійдуться в поєдинку Стас Лысак
Сьогодні 09:26 2549
10 років потому: Усик та Джошуа нарешті зустрінуться в ринзі
10 років потому: Усик та Джошуа нарешті зустрінуться в ринзі Стас Лысак
Сьогодні 08:06 2079
Білодід та Ващук визначили суперників для Динамо та Шахтаря в Кубку України
Білодід та Ващук визначили суперників для Динамо та Шахтаря в Кубку України Андрій Дунець
Вчора 16:43 1653
Відео дня. Фантастичний гол ударом через себе у Південній Америці
Відео дня. Фантастичний гол ударом через себе у Південній Америці Андрій Дунець
Вчора 16:22 1398
Вболівальники Марселя побилися із фанами Анже просто на полі
Вболівальники Марселя побилися із фанами Анже просто на полі Андрій Дунець
Вчора 14:48 693
Прямі трансляції
Навколо спорту

Прогноз на бій Джошуа - Усик. Олександр битиметься першим номером

Сьогодні 11:50 282 0
Прогноз на бій Джошуа - Усик. Олександр битиметься першим номером

Джерело - Чемпiон.

У ніч на 26 вересня в Лондоні на стадіоні Тоттенгем відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA Super, IBF, IBO і WBO Ентоні Джошуа і абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі і амбасадором відповідальної гри Parimatch Ukraine Олександром Усиком.

Для українця це буде всього третій бій у хевівейті і Джошуа перевершує його у зрості (198 проти 191) і розмаху рук (208 проти 198), але Усика це не турбує. "Так було все життя. Хтось був менше, хтось - більше. Люди, які говорять про це, не до кінця все розуміють", - заявив Олександр після відкритого тренування в Лондоні. Зараз аналітики Parimatch дають Усіку 35% на перемогу. Також експерти оцінюють ймовірність перемоги Джошуа нокаутом вище, ніж якщо таким чином виграє Олександр. А ось шанси на перемогу за очками у обох боксерів практично рівні.

Також напередодні бою британські ЗМІ повідомили, який може бути гонорар у українця. Йдеться про суму в 3 млн фунтів, при цьому цифра може вирости до 5 млн фунтів, якщо буде продано достатню кількість платних трансляцій поєдинку. Гонорар Джошуа складе близько 15 млн фунтів.

Одна з головних переваг Усика - його темп. Він вміє тиснути на суперника протягом усього бою, вичікуючи свій шанс на удар. Тоді як Джошуа не можна назвати найвитривалішим боксером. За рахунок своїх довгих рук він спробує тримати Олександра на відстані і потроху набирати очки. Таким чином, він буде працювати другим номером, що для багатьох буде дещо незвичним.

Швидше за все, ми побачимо протистояння двох різноманітних технік. Складно сказати, чи варто очікувати нокауту. Але і без нього бій повинен вийти дуже захоплюючим.

Коментарі ()